Cardi B canta éxitos de Ana Gabriel

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió al grabarse en un concierto de Ana Gabriel que se desarrolló en el UBS Arena de Belmont, Nueva York, como parte de la gira de la sinaloense Claro de Luna.

Pero verla en el concierto de Ana Gabriel no fue tan sorprendente como el hecho de que se sabía casi todas las canciones de la intérprete. “Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme”, se escucha coreando a Cardi B en sus historias de Instagram.

Además compartió videos en los que se la ve disfrutando el show, acompañados de mensajes como “Viva México” y “I love Mexican music”. En entrevistas anteriores, Cardi B ha declarado que es fan de la música mexicana y ha mencionado que artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel y Rocío Dúrcal (quien no nació en el país, pero alcanzó el éxito interpretando música mexicana) han sido influencias importantes en su vida.