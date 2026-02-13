Careo se salió de control

La conferencia de prensa del evento King Royale casi terminó en batalla campal, ya que el careo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se salió de control.

La mecha se encendió cuando Trejo lanzó una amenaza al DJ Golden Boy: “Te vas en una caja”. Y Adame, como respuesta, le aventó un micrófono. Esto hizo que equipos de ambas partes se levantaran y se liaran a empujones. “Te voy a partir tu madre”, soltó el actor. Mientras que el “youtuber” externó: “Te voy a rebanar el cerebro”.

Pero ellos no fueron los únicos calientes, ya que entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris también se caldearon los ánimos, ya que el peruano ha insinuado que existe favoritismo hacia Aldo por sus lazos familiares con la organización del evento.