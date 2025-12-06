Carín anuncia La Cura Fest

Lo que hace algunos meses Carín León había adelantado en diversas entrevistas ahora se convierte en una realidad: el próximo 14 de marzo Hermosillo será sede de La Cura Fest, el primer festival de música encabezado y organizado por el cantautor sonorense, con el que planea reunir a más de 40 mil personas en una sola fecha.

La Cura Fest se llevará a cabo en Expongan Hermosillo, consolidando a la ciudad como uno de los puntos clave para los grandes espectáculos en el norte del país y marcando un nuevo capítulo en la carrera del sonorense. Este festival nace con la intención de celebrar la música, las raíces y la identidad del noroeste de México, reuniendo a diferentes artistas en una misma tarde, con una producción de alto nivel y experiencias especiales.

“Este festival es una forma de abrir el corazón y compartir lo que uno trae bien guardado, aquí mismo en mi tierra y con mi gente. Juntamos a pura raza que admiro y respeto, pa’ armar una fiesta donde la música se sienta libre, sin fronteras. Hermosillo ya pedía una noche así… pa’ agarrar la cura juntos y hacer ruido con el alma”, expresó Carín.

La Cura Fest llegará a Hermosillo como un punto de encuentro para miles de fans que han seguido la trayectoria del artista y que ahora serán parte de una nueva etapa en su carrera, en la que la música, la convivencia y el orgullo por Sonora serán protagonistas.

Los asistentes tendrán el privilegio de adentrarse en la mente musical de Carín León con un manifiesto musical que rompe moldes y desafía etiquetas, un auténtico encuentro sin fronteras, con una fusión que va desde los ritmos más bravíos y tradicionales de la música regional mexicana, hasta la profundidad del country y el folk americano.