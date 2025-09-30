Carin León agota boletos para Las Vegas

¡La histórica residencia de la superestrella global Carín León en la Sphere de Las Vegas es un rotundo éxito! En menos de un día de la venta general, el ganador del Latin Grammy agotó todas las funciones del segundo fin de semana en el innovador recinto.

Quedan pocas entradas para los espectáculos del fin de semana del Día del trabajo, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026, en Sphere Las Vegas. Dichas entradas pueden adquirirse en www.carinleonlive.com/sphere.

Además, los asistentes también tendrán la oportunidad de vivir el debut de Carín León en la Sphere como todo un VIP. Un número limitado de Paquetes VIP de Viaje están disponibles a través de carinleon.100xhospitality.com. Los paquetes incluyen una estadía de dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y mercancía exclusiva.

La llegada de León al Sphere establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos, al tiempo que lo consolida como pionero que abre las puertas para la música en español a nivel global y lo consolida como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.