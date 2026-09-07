Carín León conquista La Esfera

Carín León hizo historia en Las Vegas al convertirse en el primer artista latinoamericano en presentarse en La Esfera, uno de los recintos más reconocibles de la ciudad. El cantante originario de Hermosillo, Sonora, inició así una residencia de siete conciertos como parte de su tour De Sonora para el Mundo. “Los sueños se cumplen. ¡Que viva México y arriba Hermosillo!”, dijo el intérprete ante miles de personas durante la primera fecha, que también llevó elementos de la identidad sonorense al escenario.

Con identidad

La propuesta visual incorporó imágenes del Cerro de la Campana y máscaras chapayecas, entre otros referentes de la cultura de Sonora. La producción combinó estos recursos con música para construir una experiencia acorde con el concepto del tour.

Durante el concierto, León agradeció al público por acompañarlo en una noche que definió como el cumplimiento de una meta personal: “A todas las personas que están aquí esta noche, estrenando al igual que yo la Sphere en este show, gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta, y no tener que preocuparnos más que por expresar lo que traemos dentro. Gracias por permitirnos vivir de nuestra música”.

Previamente, en entrevista con CNN, explicó que la idea de llevar su música a este recinto surgió junto con su manager, Jorge Juárez: “Fue una idea en conjunto de mi ‘manager’ Jorge Juárez… Yo nunca me he enseñado a decir que no, la verdad. Yo siempre digo que sí a todo y vamos para enfrente. Es cuando trabajo mejor, cuando tengo el compromiso encima. Como que eso es lo que me motiva”.

Cody Johnson y The Warning acompañaron a Carín León

La primera presentación tuvo invitados especiales. Cody Johnson subió al escenario para interpretar junto con el sonorense “She hurts like tequila”. La banda mexicana The Warning también participó en el espectáculo. Además, León dedicó “Qué más puedo pedir” a los asistentes, a quienes atribuyó parte del significado.