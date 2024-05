Por fin Carín León presentó el arte de su nuevo álbum de estudio, titulado Boca Chueca Vol. 1. Sin embargo, esta creación dividió opiniones y hasta algunos internautas consideraron la imagen como diabólica.

En la ilustración polémica se ve al vocalista con ojos de ultratumba, mientras una mano demoniaca le pone la boca chueca; alrededor suyo hay diferentes entes diabólicos o almas en pena. “Yo te amo, pero esa portada da miedo y nada que ver con tus canciones bonitas”. “¡Muy demoníaco! Ya no lo esconden”. “Ya dejen de venderse al diablo por dinero y poder, que dentro de sus corazones son más que eso”. “Otro que se pierde en los illuminatis”, fueron algunos de los comentarios.

“Endiablado” ante las críticas, Carín defendió su portada. “Sabía que generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mí cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una puta portada, ni lo que genera en un artista el ‘demonio’ que se vuelve el ojo público”, dijo.