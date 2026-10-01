Carla Morrison vuelve a los escenarios

Carla Morrison compartió un emotivo video de su tema “Disfruto”, luego de que una joven italiana viralizara la canción 14 años después de su estreno. Todo sucedió hace unos días, cuando Alice Fregoso audicionó para el programa The X Factor (en su versión italiana). La chica decidió interpretar, en español, el tema de la cantautora mexicana, conmoviendo a los jueces.

El momento, que se compartió en redes sociales y Youtube, alcanzó las casi 900 mil reproducciones, y llegó hasta los ojos de la propia Morrison.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante reaccionó a este emotivo homenaje, con un clip en el que aparece interpretando este mismo sencillo, pero también incluyó la participación de Fregoso a manera de agradecimiento. Sin embargo, no todo terminó ahí. “Disfruto” volvió a las listas de popularidad, en plataformas como Spotify alcanzó el número ocho en el top del país europeo.

Este es uno de los grandes éxitos de la originaria de Tecate, Baja California, y está incluido en su segundo álbum de estudio, Déjenme llorar.

Pese a que Morrison ha permanecido cuatro años sin lanzar música nueva, su círculo cercano ha informado que ya prepara su regreso con temas inéditos en 2027.