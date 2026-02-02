Carlos Ballarta contra el clasismo

Como suele suceder en la comedia, todo surgió de una experiencia real en su cuenta de Instagram, cuando una señora tildó a Carlos Ballarta de “naco ladino”.

Esa mezcla de “naco” con “indio ladino” le dio la idea para nombrar el show de stand-up comedy con el que se convertirá en el primer estandopero en llegar al Palacio de los Deportes. El comediante de lentes obscuros (influenciados en el ícono del grunge Kurt Cobain), cabello largo lacio y barba desaliñada, detalló que en este espectáculo tocará, desde el humor, temas como el clasismo, las contradicciones de los estereotipos y la autoconciencia de ser mexicano en un mundo completamente globalizado.

Además, “Naco Ladino” abordará temas como la paternidad, la vida cotidiana, y dos temas “nada polémicos” como lo son la religión y la política. En una conferencia muy ad hoc, en la que no faltaron las “licuachelas” para ir entrando en el modo “naco” y “populacho”, Carlos prometió una noche llena de carcajadas, como lo ha cosechado a lo largo de más de 10 años de carrera.

Para Carlos, quien arrancó el año con su especial “Tlatoani”, el show en el Palacio representa un hito en su carrera, la cual pasó de escenarios pequeños, a grandes auditorios dentro y fuera del país.