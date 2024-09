Desde hace varios años, el actor Carlos Bonavides ha pasado por momentos complicados por falta de trabajo, pero no se raja ante los malos tiempos y confesó con orgullo que se autoempleó en la calle.

En charla con medios de comunicación, el histrión, que llegó a alcanzar la cumbre con su personaje de Huicho Domínguez, contó cómo es realmente su situación ante la vida. “Mucha gente me criticó de que ya estaba en bancarrota, que era un desempleado y no es cierto, soy una persona que nunca se vence, siempre trabaja, no permito que me olviden, vengo y pido trabajo, veo a los productores y les pido trabajo, a veces me dan y a veces no, pero no me venzo, soy un hombre de lucha. Es el problema de muchos actores muy viejos como yo; ya no vienen, ya no tocan”, manifestó.

Incluso reveló que, ante la falta de empleo, pone un letrero en una calle en la Ciudad de México vendiendo sus saludos: “En la calle de Madero pongo un anuncio: ‘Sáquese un video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o a su papá o mentarle la madre a quien quiera’”.