Carlos celebra al El Rey León

Carlos Rivera fue el padrino de revelación de placa por las 500 representaciones de El Rey León en la Ciudad de México. El de Huamantla subió al escenario del Teatro Telcel para aplaudir a los que ahora llevan la batuta en la obra de teatro, así como a algunos que fueron parte del elenco cuando él era Simba. “Es muy bonito pero a la vez muy fuerte, un escenario en el que pase tantas noches con el elenco hermoso, muchos compañeros con los que tuve el honor y el privilegio de poder estar aquí arriba y que siguen aquí, llevando este corazón del Rey León a tantos otros corazones”, dijo Rivera.

En una pequeña anécdota para mostrar lo improbable de ver este puesta en escena en México contó cómo fue en una plática casual con Morris Gilbert que todo comenzó.

Carlos rememoró la época cuando estaba terminando temporada con La Bella y la bestia y el productor le preguntó que obra soñaba con interpretar, la respuesta fue clara: El Rey León.

Sin embargo, ambos sabían lo complejo de la situación, pero la improbabilidad sucedió, los encargados no encontraban a los protagónicos después de las audiciones en España en 2010.

Elenco

Ellos buscaron ayuda de varios teatreros del mundo, entre los que se encontraba Gilbert que de inmediato pensó en el cantante, acompañándolo en el proceso y en el día del estreno hace 15 años. Que Carlos fuera el protagonista no solo fue un logro para su carrera sino para el teatro en México, ya que abrió una pequeña ventana de esperanza de ver esta obra en el país. “El día del estreno el propio Morris vino otra vez, ahora en octubre, serán 15 años del estreno y me dijo: por esto, hoy acabo de hablar con la gente de Disney y gracias a que tú eres el protagonista, se abre al menos la posibilidad de poder llevar al rey León a México”, contó.

En esta segunda temporada que ha durado casi años y medio y que continuará al menos hasta diciembre del 2026, son poco menos de 500 mil los asistentes que han visto la puesta en escena.

Esto a su vez sirvió para mostrar el talento de los mexicanos y ponerlos en El Rey León no solo en el país, en otras naciones también son connacionales los que llevan la batuta. “El Rey León de México le dio al mundo entero un semillero de talentos inmenso, hoy mexicanos hacen la obra en el mundo: Londres, París, España, Asia, Reino Unido, Estados Unidos...Mexicanos que salieron de aquí de este escenario”, finalizó Rivera.