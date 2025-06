Carlos Cuevas desmiente triunfo de Aída

El pleito entre los hermanos Cuevas, Aída y Carlos, sigue dando de qué hablar luego de que la cantante afirmara al programa “Ventaneando” que ganó el pleito legal que sostenía contra su hermano.

El pasado martes, durante la emisión del programa, el abogado de Aída, Enrique González Casanova, aseguró que su clienta había sido absuelta de la demanda que el bolerista interpuso en su contra por daño moral, y por la que pedía una compensación de 25 millones de pesos.

Ahora, Carlos salió a desmentir esta información y cuestionó el hecho de que alguien como Pati Chapoy haya prestado su espacio para difundir falsedades. En entrevista, el intérprete de “Cerezo rosa” explicó la situación legal en la que se encuentran y criticó tanto a su hermana como a sus abogados. “Está mal desde el principio. Ella y sus primeros abogados, entre ellos Guillermo Pous, están denunciados penalmente, esas carpetas están abiertas y no pueden ganar algo que está abierto. La demanda que yo interpuse es por daño moral, pero no puedo hablar mucho de esto porque lo tenemos prohibido”, dijo.

Asimismo, detalló que la aparición del abogado en Azteca podría traerle consecuencias a su hermana. “La van a multar pero allá ella, entonces hasta que no termine el juicio tenemos restricción de hablar con la prensa, cosa que ella ha incumplido, ahí está el primer error”, agregó. Reiteró que no existe una resolución definitiva y que el proceso judicial sigue: “Repito, no se ha ganado nada, entiendo por lo que dicen mis abogados que el juez se declaró incompetente y dio un empate técnico en la primera instancia, eso es a lo que ella llama triunfo”.

El ganador de la OTI internacional detalló que para que el caso puede cerrarse, aún faltan tres instancias más; es decir, debe llegar a una segunda y tercera sala, hasta finalizar en la Suprema Corte de Justicia, entonces hay todavía mucho camino por delante. “No hay una resolución, primero por los cambios de jueces y el daño moral puede tardar hasta 10 años. Ahora con el cambio de jueces, magistrados y Suprema Corte pues con más razón, está todo parado; yo creo que por eso lo hacen, porque ahorita no les van a decir nada, pero yo tengo que desmentir, porque yo soy el afectado”, finalizó.

Se lanza contra Pati Chapoy

Carlos Cuevas, de 61 años, también arremetió contra la conductora Pati Chapoy, pues consideró que haberle dado espacio a Aída en su programa fue una manera de desquite por un comentario que él hizo durante el homenaje a Marco Antonio Muñiz, al que la conductora también acudió. “Yo creo que Chapoy se ‘calentó’ por lo que dije, de que hay que saber retirarse a los 70 (años) y si tienes 80 más; pero es no se lo dije a ella, yo comenté que todos tenemos que retirarnos algún día, lo que pasa es que se empezaron a burlar de ella y eso le caló, la verdad”, señala.

Durante ese homenaje, Carlos declaró que no tenía ningún problema con encontrarse con Pati porque no tenía nada que temer y bromeó con el hecho de que, a la edad de la periodista —75 años—, ya no debería seguir ejerciendo su profesión. “No tiene con qué desquitarse, como no pueden ganarme todavía, ni me van a ganar, pues claro que salen con esas patrañas, pero ya ni modo, hay que dejarlos porque ellos se hunden por sí solos”, acotó.