El cantante mexicano Carlos Cuevas, conocido en el ámbito artístico como el “rey del bolero”, expresó recientemente su opinión sobre la relación de su sobrino, el empresario Mauricio Cuevas, con la joven influencer Paulina Florencia.

Esta pareja, que presenta una diferencia de edad de 14 años, generó controversia en las redes sociales hace algunas semanas, especialmente después de que compartieran detalles de su idilio en el podcast Vete a triunfar. En dicho espacio, relataron la historia de su “romance”, desde cómo se conocieron hasta las “adversidades” que enfrentaron.

No obstante, lo que causó conmoción fue que iniciaron su relación cuando ella tenía 14 años y él 28. Además, usuarios en línea notaron la posibilidad de que se conocieran cuando ella tenía 11 y él 25, lo que llevó a fuertes críticas y acusaciones de grooming contra Cuevas.

Tras la polémica, Carlos Cuevas fue cuestionado por los medios de comunicación sobre los señalamientos a su familiar. En un video retomado por De primera mano, el hermano de la cantante Aída Cuevas comenzó abordando el crecimiento de la sociedad y la necesidad de respetar a la juventud y los niños. No obstante, sus comentarios tomaron un giro al recordar ejemplos de relaciones con diferencia de edad.

“Yo recuerdo que mi papá le llevaba a mi papá 13 años y nuestros abuelos tenían pasiones con las chavitas de las haciendas”, declaró. Si bien, aseguró que el tema no es correcto, “con el tiempo hemos aprendido a vivir así”, añadió

Sobre Paulina y Mauricio, el intérprete añadió que ambos “tenían uso de razón y se enamoraron”, que ahora los ve muy felices, y aclaró que está en contra del abuso a los menores de edad. “Pero ahí no me puedo meter porque, en realidad te digo, yo los he visto muy felices. Ella no se quejó, su familia no se quejó. Eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero cada quien su vida, ¿para qué hacemos una cosa más grande de lo que es, ¿no?”, concluyó.