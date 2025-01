Carlos Cuevas hizo una denuncia pública del violento asalto que sufrió en una farmacia en Cuernavaca Morelos, el cantante lamentó la situación de inseguridad que se vive en varios lugares de México y relató la mala experiencia que vivió hace unos días.

Dijo que lo que no había pasado en 30 años ocurrió, mientras esperaba en una fila para pedir medicina, entraron dos maleantes con pistola en mano para asaltar la farmacia, el intérprete de 61 años contó que a él le dieron un cachazo con la pistola, y no por oponerse. “Me dieron un cachazo sin oponerme, nomás porque yo creo que venían drogados, sepa”, expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El artista lamentó lo ocurrido, algo que no le había tocado experimentar durante las tres décadas que lleva viviendo en Cuernavaca junto a sus familiares. “Esto nunca me había pasado en 30 años, ni a mis hijos ni a mi familia”, reconoció.

Cuevas precisó que le quitaron sus pertenencias, incluidas las llaves de su camioneta, aunque por fortuna no se llevaron el vehículo. “Qué tristeza que pase esto”, dijo frente a la cámara; el famoso confesó que no quiso levantar la demanda porque no sabe si estén coludidos los delincuentes y las autoridades.

El cantante tuvo que ir a la Cruz Roja para que atendieran su herida, la cual requirió puntos de sutura. “La desdicha de ya no poder vivir tranquilos en Cuernavaca donde he vivido mucho tiempo tranquilo con mi familia”, expresó.

Carlos Cuevas hizo un llamado a las autoridades estatales para que hicieran su trabajo, y admitió que a pesar de lo ocurrido se siente dichoso porque sigue con vida.