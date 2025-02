Las cosas para el actor mexicano Carlos Diehz no han cambiado. Sigue trabajando feliz como arquitecto en Vancouver, donde diseña centros comunitarios, de salud y escuelas. “Sin novedad en el frente”, comenta de buen humor este hombre de 53 años, quien en las últimas semanas ha sido prácticamente visto en todo el mundo gracias a su participación fundamental en Cónclave, cinta nominada a ocho premios Óscar, entre estos el de mejor película.

La historia, que se ubica en el momento en que se debe elegir a un nuevo jefe de la iglesia católica, en medio de intrigas y luchas de poder, ha recaudado más de 90 millones de dólares en el orbe, poco más de cuatro veces más de lo que se invirtió para su rodaje.

En México, de acuerdo con la distribuidora Diamond Films, más de 700 mil personas han visto hasta ahora a Diehz interpretando al cardenal Benítez, un religioso mexicano que sigue los ideales de la Iglesia, ateniendo a necesitados y entrando en tensión con los polos opuestos.

Ralph Fiennes (La lista de Schlinder), el personaje central; Stanley Tucci (El diablo viste a la moda), John Lithgow (Los asesinos de la Luna) e Isabella Rossellini (Terciopelo azul) integran el elenco de este largometraje dirigido por Edward Berger (Sin novedad en el frente). “Mientras estábamos rodando pensábamos que iba a ser una buena película, teníamos un poco de duda de qué tan bien la iban a recibir, pero ha sido sorprendente, algo que comentábamos era que se requería un genio para hacer un tema potencialmente aburrido en algo tan cautivador en el ritmo”, dice.

“El autor del libro ha hecho muchas novelas de intriga, de la naturaleza humana, de cómo podemos quedar atrapados y entrar en los juegos del poder, de la ambición, de la búsqueda de poder por el prestigio y, por otro lado, la gente que es leal a los principios de la institución. El papa Francisco ha hablado mucho de este tipo de situaciones que se dieron cuando fue elegido, la película es solo una ventanita a todo lo que puede suceder detrás”, señala.

Entre dos mundos

Su vida no ha cambiado. Apenas y un hombre lo reconoció en el aeropuerto un día después de la función en Palm Springs y lo felicitó. Y sobre él, está la “amenaza” de su jefe en la firma de arquitectos. “Sigo siendo arquitecto, empecé por el plan B hace 30 años (risas) y será hasta que la actuación me lo requiera, hasta que tenga un año de calendario lleno, que la deje. La arquitectura es mi primera pasión, es una carrera muy gratificante, nosotros diseñamos principalmente obras que benefician a la sociedad y la cuidan. Ya mi jefe me dijo que si llego a tener mucho trabajo (actoral), que nos pondríamos de acuerdo, pero no me dejarían salir”, dijo.

“Si la gente no me reconoce es porque lo hice bien. Que la gente vea al cardenal Benítez… O sea, sí, eso de ahora, un ‘selfie’, sería bonito, pero la satisfacción de haber hecho al personaje que dice la frase ‘soy quien siempre he sido’ es gratificante”, considera.

La actuación siempre le atrajo, pero decidió probar fortuna en ella hasta la pandemia. Ahora cuenta con un agente en Canadá quien le está acercando otros proyectos. Recién formó parte de una audición de algo importante que no puede detallar. “Lo que quiero son historias profundas, no hay personajes pequeños, eso quiero en el futuro”, dice.

Con varios del elenco, Carlos se sigue mensajeando por celular, esperando estar el próximo 2 de marzo en la ceremonia del Óscar. “Ralph siempre está ocupadísimo, es más fácil encontrármelo en una ceremonia que en mensaje (risas), pero todo tienen los pies en la tierra, tienen claro que eso que se llama fama va y viene, que lo importante es la familia, el trabajo honesto y ver cómo lo disfrutan es muy gratificante”, expresa.