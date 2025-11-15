Carlos e Ivet esperan una niña

En un marco de alegría y emoción, Carlos e Ivet celebraron una entrañable reunión con sus seres queridos para develar uno de los momentos más esperados: el género de su próximo bebé. Entre risas, abrazos y los mejores deseos, se confirmó la maravillosa noticia de que será una preciosa niña la que llegará a llenar de luz sus vidas. El ambiente se impregnó de felicidad, convirtiendo la velada en un hermoso preludio de los sueños y el amor que envolverán a esta familia