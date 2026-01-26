﻿﻿
GenteSociales

Carlos Gustavo y Abril Rubí

Enero 26 del 2026
Carlos Gustavo y Abril RubíLos novios, Carlos Gustavo y Abril Rubi´
Carlos Gustavo y Abril RubíCeleste y Blanca
Carlos Gustavo y Abril RubíFelicitaron a los novios

En una atmósfera llena de amor fue como Carlos Gustavo y Abril Rubí se unieron en sagrado matrimonio, y para celebrar este importante acontecimiento prepararon una hermosa recepción. Cada rincón del evento respiró la energía y el cariño que ambos irradiaron al consolidar su compromiso. A su lado estuvieron familiares y amigos que han acompañado su camino y que ese día les expresaron buenos augurios, contribuyendo a hacer de la velada un recuerdo imborrable

