Antes, para crear un tema bastaba con su sentimiento y la creatividad, comentan los compositores Miguel Luna y Carlos Macías. Hoy, ninguno de ellos entiende cómo se necesita una decena de personas para crear una melodía solo con pocas palabras y “tonitos” sin chiste.

Luna y Carlos son dos de los letristas destacados en el medio. Luna, autor del hit “No soy el aire”, destacó que si bien los cantautores pasan por un buen momento, en otros géneros como el urbano se abusa de la falta de creatividad para hacer un tema. “Hay hasta 10 autores de una canción que dice muy poco; pero hay quienes seguimos defendiendo el trabajo de cantautores con dignidad”, destacó Luna.

En ello coincide Macías, el llamado “compositor de la década”, cuyos temas han sido interpretados por Cristian Castro, Mijares, Luis Miguel, Thalía y Yahir.

“Las ‘malas prácticas’ se dan en diversas formas, como en el pasado, cuando algunos famosos buscaban aprovecharse de los creativos para meterse como ‘coautores’ (aparecer con su nombre en la canción y así compartir regalías, cuando el esfuerzo era solo del letrista). Lo digo abiertamente, a mí me tocó cuando Cristian Castro y Pablo Montero, mal aconsejados por sus mánagers, me dijeron: ‘Oye, les vas a tener que dar una coautoría para que te graben’ cuando ya me habían grabado antes y por supuesto que no acepté”, recordó.