Carlos Miguel Monribud en Caleidoscopio

Desde hace aproximadamente dos semanas, en Caleidoscopio Galería Taller se puede visitar la exposición “Opulencia, voluntades férreas y lipgloss”, del artista Carlos Miguel Monribud.

De acuerdo con el texto de sala, escrito por el maestro Jorge Champo Martínez, se trata de una colección que se inscribe en un territorio visual de afirmación, deseo y disidencia, que se convierte en un espacio para resignificar el cuerpo masculino desde la feminidad, el ornamento y la sensibilidad. “A través de 13 piezas, Carlos Miguel Monribot Delgado, propone una mirada que desestabiliza los códigos tradicionales de representación de género y abre un campo de contemplación en el que lo masculino deja de ser rígido, contenido o normativo para revelarse vulnerable, seductor, afectivo y exuberante”, refiere.

En esta serie —añade—, la femineidad no aparece como disfraz ni como cita superficial, sino como una potencia expresiva capaz de habitar el cuerpo, la pose, el gesto y la materia pictórica.

Cada obra parece construir un universo donde el maquillaje simbólico, la actitud escénica, la delicadeza y la teatralidad no debilitan la identidad, sino que la expanden. Desde esta perspectiva, la exhibición celebra aquello que históricamente ha sido marginado: la suavidad en el varón, el artificio como lenguaje legítimo y la belleza como acto de resistencia. “La temática LGBT atraviesa la muestra no solo por la identidad de sus figuras, sino por la forma misma en que las imágenes cuestionan los límites entre lo permitido y lo proscrito, entre lo visible y lo censurado. En estas piezas hay una voluntad clara de dignificar cuerpos y expresiones que han sido leídos desde el prejuicio, devolviéndoles centralidad estética y potencia simbólica. La opulencia, entonces, no alude únicamente al exceso visual, sino también a la abundancia de significados, afectos y posibilidades de ser”, destaca Jorge Champo.

Sobre el artista

La obra de Carlos Miguel tiene influencias de tópicos como el cine, la moda e íconos de la cultura popular. Esta reflexiona sobre la belleza, la identidad y la nostalgia a través de recursos como el retrato y la apropiación de fotografías del acervo familiar.

Su trabajo lo ha llevado a participar en 15 exposiciones colectivas, entre las que sobresale “Salón de la plástica chiapaneca”, en octubre de 2024.