Carlos Reygadas regresa al cine

Ocho años después de Nuestro tiempo, periodo en el que también fue señalado de abuso, el director Carlos Reygadas ha regresado al cine. Quien ha estado detrás de Batalla en el cielo y Luz silenciosa (ganadora en Cannes) asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia, para presentar Heil Júpiter, un drama que le llevó tres años filmar.

En la cinta pone a una entidad oscura que espía a dos jóvenes parejas de pintores mientras desafían la moral que el destino les ha conferido, cuyos actos serán juzgados y castigados.

Un mundo a la carrera

“Originalmente la película se llamaba ‘Estela de sombra’, (pero) todos sabemos que en los últimos 20 años el mundo se ha oscurecido un poco más, no sé, todo el mundo está muy ocupado, no tenemos tiempo para el ocio, a nadie le alcanza, es difícil un salario para tener una vida un poco más relajada”, explicó Reygadas a su paso por la alfombra roja del filme. “Siento que poco a poco hay un sentimiento de sometimiento que nos va ganando y no nos damos cuenta de cómo vamos perdiendo espacio, cada vez hay menos tiempo con los amigos, con la familia, menos tiempo solos, estamos en el mundo de la productividad y está en la película”, agrega.

Reygadas indicó que su ausencia en el cine se debió a un nuevo estilo de vida en el que nacieron sus hijos y a expresar su creatividad en otros ámbitos. “Primero desde que tuve hijos relanticé mi necesidad de trabajar porque amo al cine y es lo que más me gusta en la vida, pero al mismo tiempo me gusta estar con mi familia; escribí un pequeño libro, hice dos casas, hago muchas cosas que también nutren”, apuntó.

Reygadas descartó que el título sea controvertido, pues la palabra “heil” es solo un saludo de identificación creador por los romanos, pero que luego fue tomado por el nacismo. Heil Júpiter llegaría a salas en 2027.

Señalamiento

En 2019 Reygadas fue señalado en redes sociales de abuso hacia mujeres, alguna de las cuales afirmó que le habría pedido quitarse la ropa para hacer actos sexuales. Públicamente nunca se supo de un procedimiento legal, aunque algunas activistas llegaron a parar una conferencia que ese año daría en un festival de cine en Sonora. “La vida es amplia, hay que entender las cosas con profundidad, hay que aprender, hay que identificarse con el prójimo y entender el lugar que las cosas deben ocupar. Y hay que confiar en que el peso genuino de las cosas siempre es lo que más pesa”, dijo a pregunta expresa sobre lo turbulento de los últimos años.

“Mi relación con las redes sociales es pésima porque ni siquiera sé bajar una aplicación, mis hijos se burlan de mi. Pero también cuando no tienes redes sociales pierdes un poco una voz, pero al mismo tiempo esa voz es tan performática que también tiene una dimensión hipócrita y fantasiosa, entonces es un tema difícil, prefiero en el mundo que me toca vivir y que aparentemente es mucho menor de la ilusión de la red social, tratar de tener relaciones humanas valiosas”, subrayó.

Destacó que no sabe si su reputación fue dañada, porque es algo muy difuso.