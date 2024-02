Recientemente se filtró un video en el que aparece Toño Berumen —quien fuera manager de Menudo y señalado por abusar de menores—, en el bautizo de León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

Mauricio Martínez, una de las víctimas de Berumen, denunció la presencia de su agresor en la fiesta, pese a que a las audiencias no se ha presentado por sus supuestos problemas de salud. “Berumen tiene al menos diez denuncias por abuso sexual en la Fiscalía de la Ciudad de México y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él... Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante”, escribió Martínez.

Íntimos

Juan José Origel reveló el origen de la relación entre Rivera y Berumen. El periodista detalló que fue Antonio quien organizó todo y acercó a Carlos y Cynthia con el papa Francisco, quien les dio la bendición en el Vaticano, lo que habla de la íntima amistad que tiene el manager con la pareja.