Carlos Rivera está a la espera de su primera hija, María, que se unirá a la familia que ya tiene con Cynthia Rodríguez y León, su primogénito, pero la bebé, que está prevista para nacer en abril, no viene sola: se encamina con la primera nominación al Grammy del cantante.

El originario de Huamantla, Tlaxcala, compite por el galardón de Mejor álbum de música mexicana (incluido Tejano) con su disco ¡Vida México!, con el que ya tuvo reconocimientos este año en diferentes galas. “Ya es una bendición enorme que ella llegue, ese es el mejor regalo. Más que el Grammy, más que cualquier cosa. Nada supera esta alegría y estas ganas de conocerla; sin duda yo creo que ya viene con torta bajo el brazo, porque ya la pura nominación estoy seguro de que viene con toda esa buena suerte que ella me está trayendo”, dice Carlos aún emocionado en entrevista.

Padecimiento

Entre su retrato en el Tenampa, discos de oro, reconocimientos en los Premios Heat, una Plaza México llena y la nominación al Grammy, también está lidiando con una lesión en sus cuerdas vocales, por lo que se someterá estos días a una cirugía en Boston, donde ya se encuentra.

“Es una temporada, tengo demasiadas emociones encontradas, estoy pasando por un tema de mis cuerdas vocales, pero una noticia como esta (la nominación al Grammy) realmente sí me llega a abrazar el corazón, ha sido duro, un año de muchas cosas buenas en mayoría, una gira que para mí ha sido espectacular, llenar la Plaza de Toros México, el retrato en el Tenampa, los Heat, han pasado cosas muy bonitas en el último año”, cuenta.

Sobre su cirugía, apaga las alarmas y explica que se trata de una ruptura de vasos sanguíneos que se repara con la cirugía y después de eso podrá volver a cantar, pero por ahora necesita descansar un poco la voz. “Gracias a Dios estoy muy bien; de repente salen muchas noticias, no he dado ninguna declaración, pero de repente todo el mundo sabía lo que me había pasado. Yo digo ‘pues, cuéntame más, porque parece que sabes más que yo’. Salen unas cosas tremendas, no sé por qué se atreven a decir sin saber y sin tener el conocimiento”, lamenta el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”.

Pero hoy las cosas positivas superan cualquier cosa, reitera Carlos al pensar en su bebé: “Tengo demasiadas emociones encontradas, pero una noticia como esta (la bebé) realmente sí me abraza el corazón”.

Homenaje a su tierra

Rivera siente especial orgullo porque su primera nominación al Grammy se dé con ¡Vida México!, álbum en el que quiso retratar aquellas calles de Huamantla en donde él nació hace 40 años.

El reconocimiento internacional por este logro trasciende lo personal: no solo representa un motivo de orgullo para él, sino también una oportunidad para que las niñas, los niños y los jóvenes de su pueblo natal encuentren en su historia un referente cercano, alguien que les demuestre que los sueños pueden alcanzarse. “Si hay por lo menos un niño o un jovencito que ve en mí una inspiración, espero estar a la altura”, externó.

El cantante también recuerda que recientemente se reinauguró el Palenque de Tlaxcala, recinto que fue reconstruido y ahora lleva su nombre. Y aunque admite que anteriormente había rechazado otros homenajes en su tierra natal, pues consideraba que aún era joven y tenía muchas metas por cumplir, esta vez sí aceptó el reconocimiento. “Para que cuando los niños pasen por ahí, cuando vayan a la escuela y vean ese nombre digan ‘mira, él lo pudo. Si él logró estar nominado al Grammy, yo también puedo’. Esa es la parte que sí me da un abrazo enorme al corazón”, afirma.

Nuevos aires

Este 2026 también ha sido un año de dejar proyectos muy queridos para Carlos, como ¿Quién es la máscara?, reality show en el que había estado de manera ininterrumpida por siete años; sin embargo, en esta ocasión no se lograba acomodar con las fechas de su gira. Además de que las grabaciones hubieran coincidido con la cirugía a la que se someterá.

Eso sí, aclara, el retiro no está entre sus planes, solo el guardar reposo vocal durante un par de meses, sin emitir sonidos, hasta recibir el alta médica. Su intención es estar recuperado para asistir a la gala de los Grammy, el 7 de febrero en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. “Tengo que descansar un par de meses y, si Dios quiere, estaré de vuelta anunciando todavía algunos conciertos. Ir a todos los países que me faltaron: Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, que son los que se reprogramaron. Además, vamos a anunciar pronto Honduras, Panamá, Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Chile, Perú y probablemente tengamos música nueva”, informó.

Con 22 años de carrera, el “exacadémico” agradece la lealtad de sus fans.