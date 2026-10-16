Carlos Rivera se someterá a cirugía

Carlos Rivera hará una pausa obligada en su carrera por motivos de salud, ya que entrará al quirófano para tratar una lesión en las cuerdas vocales. Hace unas semanas, el cantante reveló que, por recomendación de sus doctores, se tomaría un mes de descanso para sanar los problemas que presentaba su voz; por lo que pospuso varios de sus compromisos laborales.

En un comunicado adelantó que su regreso a los escenarios ocurriría este 23 de octubre, en su natal Tlaxcala. Sin embargo, una nueva actualización de su salud reveló que este regreso será temporal, pues será sometido a una intervención quirúrgica en noviembre próximo. “Por indicación médica, Carlos Rivera deberá suspender temporalmente todas las actividades profesionales que impliquen el uso o esfuerzo de la voz”, explicó su equipo de trabajo.

Nuevas fechas

La operación obligará al intérprete a modificar nuevamente su agenda, específicamente las cuatro presentaciones previstas para este mes en Ecuador, Costa Rica y México.

Las nuevas fechas quedan de la siguiente manera: la del 5 de noviembre en Quito pasará al 27 de mayo del 2027; la del 7 de noviembre en Guayaquil, al 29 de mayo del 2027; la del 14 de noviembre en Costa Rica, se cambiará al 3 de abril de 2027 y la del 28 de noviembre en Monterrey, al 22 de mayo de 2027. Mientras que el espectáculo programado para el 26 de noviembre en Querétaro queda cancelado definitivamente.

Finalmente, Rivera lamentó todas las complicaciones que su situación pudiera ocasionarles a sus fans, pero al tratarse de su salud espera puedan comprenderlo y apoyarlo.