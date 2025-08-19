Carlos Rivera tendrá fundación

Buscando preservar las tradiciones, la historia y el arte que distinguen a su tierra natal, y con ello apoyar los sueños de los huamantlecos y proyectar el talento de los artesanos. “El proyecto nace porque sentí la necesidad de ayudar a que más gente cumpla sus sueños, primero en mi tierra, que tanta falta hace tener y acercar el arte para transformar las vidas de las personas, y después en todo el país”, dijo el cantante.

“Es una fundación para promover las artes en todos los sentidos explicó. La historia, las tradiciones y específicamente el rescate del patrimonio, que son muchas de las cosas que he podido apoyar de manera personal, así como el rescate de retablos, de imágenes de las iglesias y restauraciones de bienes inmuebles que son patrimonio de México y, obviamente, patrimonio de los locales”, comentó, consciente de que todo proyecto personal tiene un límite, “y ahí es donde sé que, si hacemos un proyecto colectivo, se pueden lograr muchas más cosas”, agregó el también actor, quien aseguró que a través de una fundación es más fácil conseguir apoyos y patrocinios para las acciones que tiene en mente. “Hay un proyecto en particular, que es en el que más hemos trabajado, enfocado en el alfombrismo, que es nuestra tradición más importante en Huamantla durante el Día de Muertos. En algún momento, hace algunos años, me di cuenta de que la mayoría de nuestros alfombristas se iban contratados por otros estados a hacer esas alfombras en esas ciudades; de repente la gente en redes sociales ponía que qué maravilla era lo que se hacía en esos lugares. Y yo les decía ‘no, es que no son de allá, son de Huamantla’”, detalló.

Incluso, algunos artesanos le llegaron a compartir que cuando ponían que las piezas eran producidas ahí, otros se los borraban, considerando que el arte es efímero: “Así surgió la idea de convocar a los sectores público y privado para lograr que nuestros alfombristas tuvieran trabajo bien pagado en Huamantla, en Día de Muertos, y que, si la gente quería verlo, viniera a nuestra tierra, porque además es un día de lo más reconocido en el mundo”.

Apoyo a artesanos

No obstante, para Rivera no era suficiente, pues solo era una temporada, así que pensó en una solución para que los alfombristas tuvieran trabajo el resto del año. “Ahí surgió la idea de que el alfombrismo no solo se viva durante los días de feria, que son en agosto relató Carlos. Este evento al final se sostiene por la fe y por el amor de los huamantlecos, ya que es cuando veneran a la Virgen de la Caridad; por eso pensé en cómo hacer para que se sostengan el resto del año y así surgieron eventos como la celebración del Día de Muertos, hace tres años, y el año pasado se le dio trabajo a más de 600 artesanos, integrantes de diversos grupos de todo tipo de alfombristas, uno de ellos, de puras mujeres”, señaló.

Si bien la idea del intérprete es apoyar a sus paisanos para que tengan una fuente de ingresos, destacó que también busca que se reconozca su importante labor. Además, con esta acción, Rivera busca “seguir mostrando a jóvenes y niños que sus sueños se pueden lograr. Yo salí de aquí y lo único que me diferencia, es que tenía muchos sueños en mi corazón y me atreví a salir por ellos”, compartió.