Carlos Trejo habitará La Granja VIP 2

Carlos Trejo participará en la segunda temporada de La Granja VIP; se trata del primer concursante confirmado, el cual, afirma no experimentar ningún tipo de temor, no solo por el hecho de que le encanta la adrenalina, sino por su gran amor por los animales y su capacidad de empatizar con quienes lo rodean.

El anuncio, que comenzaba a circular en redes horas antes, se hizo oficial en su aparición, este mediodía, en Venga la alegría, programa en el que se dijo “emocionado” por el proyecto que está por comenzar. “Qué emoción, la verdad, yo creo que este ‘reality’ me va a quedar bien moldeado”, expresó.

Trejo dijo a Krystal Silva y a Ricardo Casares que ya contaba con una ventaja, ya que, gracias a su quehacer como cazafantasmas, conoce muy bien la zona en que está instalada la granja, a la altura del Ajusco.

“Es un lugar maravilloso, un lugar donde se han llevado a cabo una cantidad de eventos históricos, estoy seguro de que, en cualquier momento, va a pasar algo en ese lugar y quiero estar presente”, indicó.

Ventajas

Para Trejo, otro punto a su favor es su amor por la raza animal, de hecho, confesó que, en la actualidad, su animal de compañía es un lobo. “Me encantan los animales, imagínate, tengo un lobo como mascota y, ando caminando con mi lobo para todos lados, dime si no amo a los animales, me encantan los animales, soy muy protector de ellos”, confió.

A pesar de las polémicas y confrontaciones mediáticos que ha protagonizado, con otras figuras de la televisión, Carlos Trejo se describe como un hombre abierto, que le gusta crear lazos amistosos con quien lo rodean, por lo que, afirmó que, aquellos que sean parte de su equipo u alianza, contarán con un apoyo incondicional.

“Soy muy amiguero, no sé quién me vaya a tocar en mi grupo, pero lo que sí puedo decirte es que soy muy protector, aguas con que se metan con ellos (su equipo), la gente sabe que soy muy neta, que soy una persona muy leal, no soy una persona que pueda ser manipulable, sé ser muy buen amigo, pero también sé defender las cosas”, precisó en el matutino.

No negó que tiene un carácter fuerte, por lo que advierte, a quienes quieran convertirse en sus adversarios que, de meterse con él, solo reaccionará para proteger su estadía en el reality.

Para Trejo no solo es importante recibir el premio del primer lugar, si no tener la plataforma correcta para demostrar que también es un hombre responsable de quehaceres domésticos y que, además, alberga muy buenos sentimientos.

“Poca gente conoce a Carlos, que Carlos es la otra parte de la moneda, si supieran que es el Carlos que barre, que lava, que trapea, que lava trastes, que ayuda en la cocina, yo creo que la gente se va a sorprender mucho cuando vean a ese Carlos, que es totalmente diferente a Carlos Trejo”, expresó.