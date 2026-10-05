Carlota termina con Nicolas Mathieu

Después de casi dos años de relación, Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu pusieron fin a su noviazgo, según lo dio a conocer la revista francesa Voici, que, de manera exclusiva, comunicó que la decisión fue tomada por la hija de la princesa Carolina de Mónaco.

La razón detrás del rompimiento habría estado relacionada con un distanciamiento entre ambos y sus diferentes planes a futuro, particularmente en torno a la maternidad. De acuerdo con la revista francesa, que anteriormente confirmó su relación, Carlota habría contemplado la idea de convertirse nuevamente en madre, un deseo que Mathieu no compartiría.

Confirmación del noviazgo

Recordemos que fue en febrero de este año cuando Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu oficializaron su relación al aparecer por primera vez juntos en una jornada de tenis durante el partido del torneo Masters 1000 de Montecarlo.

Aunque fueron fotografiados por primera vez en marzo de 2024 por la revista Paris Match, esta fue la primera vez que aparecieron juntos en un evento público.

La relación de Carlota surgió después de su separación de Dimitri Rassam, con quien tiene un hijo llamado Balthazar Rassam. Carlota también es mamá de Raphael Elmaleh, fruto de una relación anterior. Por su parte, Nicolas Mathieu es papá de un adolescente de 13 años.

Nicolas Mathieu es un escritor francés, reconocido por ganar un prestigioso Premio Goncourt en 2018 por su novela “Sus hijos después de ellos”. Nació en Épinal, hijo de un electromecánico, y posteriormente estudió historia y cinematografía.

Tanto Carlota Casiraghi como Nicolas Mathieu habían mantenido una relación alejada de los reflectores, y los detalles de su romance se mantenían en absoluta discreción.