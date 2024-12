En plenas fiestas de Navidad, la actriz Carmen Aub sorprendió a sus seguidores al anunciar que pronto se casará con su novio, el peruano Iván Sikic.

Aub, quien por años dio vida a la peligrosa Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos del momento exacto en el que su ahora prometido le pidió matrimonio.

La escena tuvo lugar durante un viaje a Japón. Carmen relató con detalle cómo fue la propuesta, describiéndola como perfecta e inesperada. “Recién despertada, con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto”, escribió.

Aub reveló, además, presumió su espectacular anillo de compromiso, el cual, aseguró, fue diseñado especialmente para ella: “(Mi manicura) con el anillo más bonito por que fue pensado para mí”, agregó junto a una fotografía en el que se le ve en medio de la nieve y con la mano frente a la cámara.

Asimismo, la actriz destacó la paciencia y el amor incondicional que su prometido le ha demostrado, y no escatimó en palabras para describir todo lo que él significa en su vida. “Lo que al principio no fue fácil se convirtió en lo más natural del mundo. Me siento la más afortunada de estar contigo, eres tan generoso, libre, inteligente, creativo y a todo le encuentras un cómo, haces que lo más difícil se vea tan fácil y tienes la mente más creativa que conozco. Gracias por escogerme y permitir que nos escojamos cada día. Te amo”, finalizó.

Como era de esperarse, amigos fans y colegas de Carmen no tardaron en mandarle sus felicitaciones y mejores deseos para la nueva etapa que está a punto de emprender. “Te mereces todo lo lindo del mundo y ya está pasando. Te quiero mucho mi Carmen y tu felicidad es la mía también”, escribió Fernanda Castillo, con quien compartió créditos en la popular serie.