Carmen Becerra deja atrás a las villanas

Carmen Becerra ha dedicado buena parte de su carrera a interpretar villanas. La vimos como Sara de la Cruz en Querida enemiga, una mujer cruel y ambiciosa, y como Karina Pineda en Simplemente María.

Sin embargo, ahora la actriz se aleja de “la maldad” para interpretar a Lulú Cherry en Cuando fui bonita, un personaje que le permitió conectar con una parte de su infancia. “Este personaje conecta con esa niña a la que le gustaba disfrazarse, la que soñaba con pertenecer a un grupo de moda, la que se ponía la ropa de su mamá, que soñaba ser Cruella de Vil, hacer teatro”, comentó la actriz a los medios de comunicación.

En la historia, Lulú es la dueña de la revista de moda The Most y está acostumbrada a exigir que sus colaboradores luzcan impecables. Su personalidad puede ser dura, pero detrás de esa exigencia está su intención de impulsar a quienes trabajan con ella. “No es una villana. Es a veces como somos los seres humanos. Quiere verlos brillar a todos. De pronto decimos cosas que no están bien, como: ‘esos zapatos son horribles o manchan la alfombra’, porque quiere ver a sus colaboradores siempre perfectos”, explicó.

Compañerismo

La historia tiene como protagonista a Paola, interpretada por Geraldine Galván, una joven que atraviesa una crisis de autoestima y busca constantemente la aprobación de su jefa.

Para Becerra, trabajar con Galván fue una de las sorpresas de la producción, pues considera que la actriz logró encontrar una conexión particular con su personaje. “Ella es una actriz que me sorprendió mucho, cómo también ella le toca el alma a este personaje. Yo creo que es muy trillado decir que los personajes te escogen, pero yo creo que sí. Este personaje era para ella, así como Lulú para mí”, comentó. Cuando fui bonita se estrena el próximo lunes 28 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas por Canal 5 y también estará disponible a través de Vix.