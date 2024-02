Carmen Boullosa recibe Premio Bellas Artes

Carmen Boullosa, escritora mexicana. Cortesía

“Enlazo con nudos firmes poema y novela. Cuando una intuición me habla, no es inusual que no sé en qué va a terminar el texto, si será un poema, una narración, o si devendrá en una combinación de imágenes y palabras”, afirmó la escritora Carmen Boullosa al recibir el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2023 por su “amplia trayectoria”. Dijo sentirse honrada por acompañar a quienes lo han recibido: Beatriz Espejo, Pura López Colomé, Tedi López Mills y Cristina Pacheco, y porque lleva el nombre de Inés Arredondo, “la tengo muy presente, brillante, genial y amortajada en un dolor irresuelto”.

En el evento celebrado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la narradora y poeta habló de la escritura como protección y escudo, de cómo halló en las palabras puestas sobre el papel, su “duelo feliz” ante la orfandad materna, de las presencias literarias, de su obra escrita en varios géneros.

Boullosa dijo que los cuentos de Arredondo le provocan admiración y asombro: “¿Cómo pudo capturar ahí la presencia constante y turbia de un cauto ejército de demonios?, su escritura es un fenómeno al tiempo que contiene como un dique de vidrio la avalancha del mal”.

La autora de Eva y Antes dijo que más que un poeta maldito, Inés Arredondo arrastró una cauda que la iba incendiando; y equiparó a Inés Arredondo con la española María de Zayas. “María de Zayas e Inés Arredondo, con estrategias bien distintas, hacen volar por los aires eso que se llama patriarcado, el orden de la vida privada. María de Zayas tan opuesta a la elegancia formal de Inés Arredondo lo hace en sus novelas cortas plagadas de violencia y crímenes en el espacio doméstico, Inés lo hace en sus cuentos, de sensualidad, turbiedad y la sombra del pecado”, expresó.

Al leer el acta del jurado, Brenda Lozano dijo que Boullosa ha explorado gran diversidad de temas y géneros, logrado una gran resonancia internacional, y ha llevado lejos la literatura creada por mujeres mexicanas.

Agradeció a Boullosa abrir puertas a las autoras que le siguen: “Nos has abierto un montón de puertas a nivel internacional en muchísimos de los aspectos que implica también la escritura, tú has experimentado un montón de espacios en la cultura, has dado clases en las universidades más importantes del mundo, has experimentado con tantos géneros literarios”.