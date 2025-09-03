Carnaval Zoque, patrimonio en resistencia

Gillian Elisabeth Newell, investigadora comisionada a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se ha encargado de estudiar parte del patrimonio cultural del estado de Chiapas. Entre sus trabajos mas sobresalientes se encuentra uno sobre el Carnaval Zoque en el municipio de San Fernando.

La también catedrática recupera y analiza aspectos de esta manifestación bajo la premisa de que “la documentación de celebraciones y rituales locales forman un ejercicio de resistencia y una búsqueda de continuidad”.

Diez años de labor

De acuerdo con los análisis de Newell, “poco se ha escrito hasta la fecha sobre el Carnaval Zoque de San Fernando y de lo que significa la celebración-ritual para los participantes o su relevancia a una escala más grande”. Por ello, manifestó, el estudio orienta su aportación hacia la perspectiva antropológica e histórica.

En ese sentido, destaca que el libro Hecho a mano: el Carnaval Zoque de Shahuipac, San Fernando, Chiapas. Una muestra fotográfica 2015-2023 reúne de manera gráfica y documental las acciones, elementos sociohistóricos y rituales de la citada celebración, además de su significado.

La antropóloga ofrece al lector una aproximación a la experiencia de participar en la “expresión cultural, histórica y social impactante” para comprenderla. Este es uno de los productos de la investigación que la autora ha hecho en torno a la cultura zoque desde hace más de diez años. Newell dirigió el proyecto “Carnaval Zoque: la naturaleza presente en la tradición y modernidad en Chiapas”, de 2014 a 2024, y desde entonces lidera otro con el título “Memoria biocultural y transmisión intergeneracional en las fiestas de carnaval: un estudio comparativo entre dos comunidades costumbristas zoques de Chiapas”.

El mencionado libro es parte de la colección Selva Negra, de la Unicach, dedicada a las ciencias sociales y humanísticas. El diseño de portada es de Manuel Cunjamá y la traducción al zoque, de Antonio Gómez González. La obra se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica https://repositorio.unicach.mx.

Como parte de su trabajo, Gillian Elisabeth Newell ha participado en diversos eventos culturales, como la presentación de otro de sus libros en el año 2020, titulado ¡Viva la tradición!, el cual es resultado de su investigación de la cultura zoque y también fue editado por la Universidad de Ciencias y Artes.