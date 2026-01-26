Carrillo pone un ultimátum a “El Puma”

En una reciente intervención en el programa argentino La mañana con Moria, Fernando Carrillo, intensificó su defensa pública tras la captura de Nicolás Maduro, lanzó una amenaza directa contra José Luis Rodríguez, “El Puma”, quien se suponía era su amigo.

El actor tildó de hiena y traidor a la patria al cantante, dándole un plazo de 72 horas para disculparse públicamente con él, con el pueblo de Venezuela y con el propio Maduro, si no podría revelar videos comprometedores.

Según el testimonio de Carrillo, José Luis Rodríguez habría mantenido encuentros privados con el chavismo, contradiciendo su postura pública de opositor. El actor relató que el cantante, supuestamente, solicitó una cita, calladito, a través del capitán Escalona para reunirse con Maduro en la residencia presidencial.