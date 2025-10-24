Cartas de amor de Vargas Llosa

A través de ocho cartas que a lo largo de ocho años Mario Vargas Llosa le envió a la socialité Isabel Preysler, el premio Nobel de Literatura le externó frases amorosas como: “Qué revolución has causado en mi vida, amor mío”. “Pienso en la impagable dicha que será vivir toda una vida a tu lado”. “Te quiero mucho y te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación”.

Entre esas misivas, escritas a mano, que Preysler ha publicado en su autobiografía, Isabel Preysler. Mi verdadera historia (Espasa), la famosa desmiente que el escritor no fuera feliz a su lado.

Las cartas del Nobel son la parte más atractiva de la biografía, de la cual Isabel Preysler habló en exclusiva con la revista ¡Hola! y que luego presentó a los medios de comunicación.

En la entrevista, Preysler afirmó que empezó a escribir su autobiografía antes de que Vargas Llosa falleciera, el pasado 13 de abril. En el libro también aparecen imágenes y transcripciones de estas misivas.

En total, las epistolares recopiladas en la autobiografía son ocho: cuatro que Preysler recibió al principio de la historia de amor y otras cuatro que corresponden a los últimos años:

Que el lector saque sus conclusiones

“Que el lector saque sus propias conclusiones”, afirma Preysler, quien en el libro publica también una carta que ella le envió a Vargas Llosa al final de la relación, en la que le dice: “Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas”.

Sobre esas cartas, Isabel Preysler dijo a la revista ¡Hola! que “reflejan la realidad de mi historia con Mario, sin intermediarios ni interpretaciones de cómo era nuestra relación. Ahí están las cartas y que el lector decida”.

Dichos documentos integran el último capítulo de la autobiografía, titulado “Desmentidos y cartas de amor” y en el que, asegura el diario El País, el protagonista absoluto es Mario Vargas Llosa.