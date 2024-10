El actor Carter Redwood, protagonista de la serie FBI: Internacional, entiende que su presencia en la televisión va más allá de un simple papel. Para él, ser un hombre afroamericano en un rol de autoridad dentro de una producción de gran audiencia tiene un peso especial. “Representar a mi comunidad en una serie de este calibre es importante para mí. Es esencial que veamos más diversidad en la televisión”, destaca Redwood.

Desde el inicio, Redwood ha sido consciente de la importancia que tiene su personaje, no solo como agente del FBI, sino como una representación de una comunidad históricamente marginada en roles de poder en la pantalla chica. “Siempre he creído que las historias que contamos deben reflejar el mundo en el que vivimos, y eso incluye a personas de todas las razas y antecedentes. Por eso reitero mi compromiso con este papel, pero, además, mi personaje es muy comprometido y eso, a su vez, me alimenta personalmente”, comenta.

Redwood insiste en que la diversidad no solo enriquece la narrativa de esa producción, sino que también empodera a quienes la consumen. “Quiero que los jóvenes de mi comunidad se vean reflejados en estos personajes, que sientan que ellos también pueden ser agentes del FBI, médicos o lo que deseen. Cuando yo era joven, tuve pocos referentes; ahora ellos pueden tener más para romper todo tipo de barreras y seguir haciéndolo”, explica.

Además de su compromiso con la representación, Redwood también ha hablado abiertamente sobre los retos emocionales y físicos que implica su trabajo. En la nueva temporada de “FBI: Internacional”, su personaje, Andre Raine, enfrenta dilemas morales como qué límites se pueden rebasar para encontrar justicia. “Es alguien que está comprometido con la justicia, pero también tiene sus propias luchas internas”, menciona. Para Redwood, este tipo de personaje ofrece una plataforma para abordar temas universales como el sacrificio personal y el sentido del deber, elementos que, combinados con su propia identidad, dotan a su actuación de una resonancia aún mayor. “El compromiso con la justicia a veces requiere sacrificios personales, y el bien mayor no siempre es fácil de alcanzar”, añade el actor.

Para Carter, el éxito no se mide únicamente en términos profesionales, sino en el impacto cultural y social que su trabajo puede generar a través de su actuación en FBI que ya está disponible a través de Universal +.