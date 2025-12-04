Casa de Andrés no puede ser vendida

Más de dos años después de la muerte del actor Andrés García, sorprendió el trascendido de que, aparentemente, su casa de Acapulco, conocida como El Paraíso, había sido puesta a la venta. Sin embargo, el empresario Roberto Palazuelos y uno de los hijos del actor, Leonardo García, señalan que esta tiene algunos asuntos que imposibilitan su venta.

Este fin de semana, el programa matutino Venga la alegría captó la presencia de el “Diamante Negro” y Leo en un evento social; Palazuelos no solo ha asesorado a los hermanos García y a su madre, Sandy Vale, en todo lo referente a la herencia de don Andrés, sino que es, además, un gran amigo de la familia.

Por ese motivo, cuando el matutino cuestionó a Leonardo acerca de la supuesta venta de la casa este se incomodo. Fue así como, a propósito de la presencia de su amigo y abogado, García le pidió a él que contestara esa pregunta y, sin rodeos, Palazuelos explicó que, en este momento, la propiedad no puede ser vendida, al menos no hasta que se esclarezca, en su totalidad, la repartición de los bienes de don Andrés.

Mal momento para vender

“Aquí está mi abogado, contesta tú”, dijo. “No, todavía no, hasta que venga la sentencia, en la sucesión testamentaria y el juez diga lo que es para cada uno, ahorita no pueden vender nada, falta el juicio, ahorita todavía falta”. Además, consideró que, a su parecer, no es tampoco un buen momento para vender la casa, que incluye 150 metros de playa, esto debido a que, por sus malas condiciones, derivadas de los destrozos que dejaron a su paso los huracanes Otis y John, así como por los malos momentos económicos que atraviesa el puerto de Acapulco.

“No creo que el vayan a dar mucho por El Paraíso como están ahorita las situaciones en Acapulco”, expresaron.