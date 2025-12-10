Casa de Andrés sí puede venderse

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, afirma que la casa de Acapulco del actor sí se puede vender, aunque Roberto Palazuelos —en su calidad de abogado— diga lo contrario, pues afirma que la propiedad pasó su nombre y al nombre de la hermana del famoso, antes de que este muriera.

El “Diamante Negro” dijo que, tanto Margarita, como Sara —hermana de don Andrés—, no podían vender El Paraíso, como se le conoce a la propiedad, debido a que le proceso legal, para que la herencia sea repartida, no ha llegado a su final.

“Hasta que venga la sentencia, en la sucesión testamentaria y el juez diga lo que es para cada uno, ahorita no pueden vender nada, falta el juicio, ahorita todavía falta”, explicó, mientras Leonardo García se encontraba a su lado.

Margarita aclaró que, El Paraíso está a nombre tanto de ella, como de la hermana de su esposo, una propiedad que heredaron en vida, por lo que no forma padre de la sucesión testamentaria que, incluiría solo bienes que siguieran a nombre del actor a la hora de muerte.

Bienes

Portillo aclaró que la propiedad fue repartida en dos y, la parte que se busca liquidar, es la que pertenece a la hermana del actor, pues ella quiere seguir conservando su parte.

Margarita, que conoció a Andrés García, tras los acontecimientos del huracán Paulina, en Acapulco, en 1997, aclaró que no está vendiendo la parcela que le fue heredada “y yo estoy de acuerdo con ella también”. Margarita aclaró porque sus abogados le han explicado que su cuñada tiene todo el derecho de poner a la venta la parte que le fue heredada de la propiedad. “Para pelear, se necesitan dos, yo tengo que ocuparme de las cuestiones legales, que eso es habla en los juzgados”, precisó.