Casa Marie y Paz no está abierta

La Secretaría de Cultura federal informó en una tarjeta informativa que la Casa Marie José y Octavio Paz, ubicada en Felipe Carrillo Puerto 445, en la colonia Tacuba, depende del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de la Ciudad de México, “institución propietaria de todos los bienes que se resguardan en el predio”, esto luego de la denuncia hecha en redes sociales por el escritor Guillermo Sheridan, quien señaló en una publicación que no lo dejaron ingresar al recinto, mismo que es resguardado por elementos de la Guardia Nacional y Policía Preventiva, según describió el también colaborador de esta casa editorial.

Sheridan señaló también que observó a “unos señores” sacando cajas, y además narró que preguntó directamente con la Secretaría de Cultura acerca de la situación de la Casa, quienes respondieron que “nada tienen que ver con esa Casa de cultura que se anuncia en su sitio ‘web’”.

La Secretaría de Cultura señaló que la consulta del acervo bibliográfico no está abierta al público, ya que la mayoría de los ejemplares están en proceso de catalogación y conservación por parte del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). “(El Cencropam) continúa con la labor de digitalización e inventario del archivo, así como el mantenimiento preventivo y correctivo a las obras plásticas que pertenecieron a la pareja”, se puede leer en el comunicado.

Por último, la dependencia “recordó” que la Casa abre al público solo para eventos de difusión y promoción cultural. “El acceso a la consulta del acervo de la biblioteca será anunciado oportunamente”, informó.

Y señaló que la Secretaría de Cultura forma parte de un grupo técnico que está vigilando los procesos y destino de los bienes de la pareja Paz, desde el fallecimiento de Marie José Tramini.