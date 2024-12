Pese a que Igor Lichnovsky negó tener una relación con Cassandra Sánchez-Navarro, ambos acaban de publicar una serie de historias que demuestran que están en viaje juntos con destino Grecia.

Fue a finales de octubre, cuando la actriz acudió al Halloween, organizado por Belinda, con el futbolista del América, que comenzaron a ser vinculados, lo que generó gran polémica, debido a que ambos estaban casados.

Al poco tiempo, el deportista chileno dio a conocer, a través de sus redes, que se separaría de Carolina Elizabeth, su esposa desde hace seis años y madre de sus dos hijas: Trinidad e Isabella. A su vez, en una alfombra roja, Cassandra confirmó que ya se encontraba soltera, pocas semanas antes de que cumpliera un año de casada con Alejandro Cáceres.

Apariciones

Las apariciones juntos comenzaron a ser cada vez más constantes, hasta que Igor se presentó en un evento junto a Carolina y sus hijas y, en otra ocasión, negó estar saliendo con la actriz, asegurando que se encontraba apenado de que Sánchez-Navarro estuviera recibiendo una ola de críticas por una relación que, en realidad, no existía. “Tienen que tener ustedes cuidado con eso, yo tengo a mi familia, a mis hijas y, cuando sacan información que no es real, es complicado... Me da tristeza todo lo que le están echando encima a ella”, declaró.

A raíz de esa declaración, la famosa siguió afirmando que era soltera y que estaba enfocada en sus proyectos profesionales; dejó de ser vista con Lichnovsky. No fue sino hasta hace cuatro días, cuando el futbolista visitó la ciudad de Puebla, que subió una serie de fotografías y, en una de estas, aparece abrazando a tres personas, entre ellas, a la actriz, lo que confirmaría que siguen frecuentándose.

Hace unos días, ambos compartieron historias de Instagram en las que, si bien, no aparecen juntos, muestran que se encuentran en el mismo sitio, ahora que ya aterrizaron en Grecia, pues fueron recibidos en un restaurante en donde cantaron “Cielito lindo”. A pocas horas de que amaneciera, el deportista escribió: “Empezaron las vacaciones con causa, cruzando la frontera entre Grecia y Albania”.

La actriz compartió una fotografía de una de las zonas arqueológicas de Atenas, Grecia.