Cásese quien pueda, una cinta de amor

Martha Higareda interpreta a Ana Paula, una joven que está a punto de casarse con Mariano (Juan Pablo Medina), el amor de su vida.

Sin embargo, durante la prueba final de su vestido de novia, se lleva una gran decepción al enterarse que su flamante prometido le puso el cuerno y ¡con una de sus damas! Ana Paula decide hacer lo que cualquiera haría: ahogar sus penas en alcohol, pero termina inconsciente en la parte trasera de una camioneta.

La chica despierta en medio de una selva, sin recepción en su celular, su vida revuelta y con Erik (Michel Brown), un lugareño que, faltando una semana para la boda, la hará dudar sobre si regresar a la rutina o embarcarse en una nueva aventura. Mientras Paula está “perdida”, en la ciudad, su hermana Daniela (Miriam Higareda) se dispone a conquistar a su mejor amigo, Gustavo (Luis Gerardo Méndez), de quien siempre ha estado enamorada.

Cásese quien pueda es una comedia romántica que tiene como fin provocar risas al ver cómo a este par de hermanas, sin pedirlo, se les reconfigura la vida y se cumplen sus deseos.