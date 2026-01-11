Cashero mezcla comedia y humor

Kang Sang-woong hereda de su padre un superpoder que se traduce en una fuerza increíble y lo que hace más peculiar a esta característica es que la intensidad de la fuerza es proporcional a la cantidad de dinero en efectivo que se traiga en ese momento.

La serie se llama Cashero y se encuentra en Netflix. La trama mezcla comedia con acción. Estos dos géneros sirven para hacer una crítica social acerca del valor del dinero y del altruismo. Este empleado, que hasta hace poco llevaba una vida normal y común, se enfrenta ahora a una serie de dilemas, pues entre más dinero gasta para ayudar a otros, más se debilita, al mismo tiempo que surge la interrogante: ¿qué estás dispuesto a ganar por hacer lo correcto?

La producción se ha colocado en poco tiempo en una de las preferidas de los usuarios de Netflix porque, además de la disyuntiva moral que vive el protagonista de la trama, también se enfrenta el poder de unos entes malignos que pretenden arrebatarle su poder.