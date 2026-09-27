Casi hermanos, la nueva apuesta de Apple TV

¿Qué pasaría si Matthew McConaughey y Woody Harrelson dejaran de actuar y decidieran jugar con sus propias vidas? Esa es la premisa de Casi hermanos, la nueva comedia de Apple TV, en la que los actores se interpretan a sí mismos, aunque en situaciones completamente ficticias.

La historia comienza cuando la boda de la hija de Woody se cancela. Para ayudarlo a superar el momento, su familia se instala en el rancho de Matthew, su amigo de toda la vida. Lo que parecía una visita para recuperar la tranquilidad cambia cuando la madre de Matthew revela que ambos podrían ser hermanos.

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A partir de ahí, la relación de ambos se convierte en el centro de nueve episodios en los que se juega constantemente con lo que el público sabe de ellos. Sus nombres, sus carreras y hasta su imagen pública forman parte de la ficción.

Ese es justamente el atractivo de esta producción: no se trata solo de ver a dos estrellas de Hollywood haciendo comedia, sino de ver cómo convierten sus vidas y todo lo que el público sabe de ellos en un juego entre la realidad y la ficción que alimenta el humor de la serie.