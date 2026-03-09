Caso de bebé robado llega a Netflix

Hace 17 años a Arturo se le acusó de ser cómplice del robo de un bebé en el Hospital General de la Ciudad de México, pero luego se aclararon las cosas y se condenó únicamente a su esposa. El caso fue conocido mediáticamente porque su pareja había subido más de 20 kilos para simular que estaba embarazada y así llegar un día con él para decirle que ya era padre.

La mujer de nombre Alejandra, engañó a todos durante nueve meses y el día que robó al bebé, habría obligado a Arturo a irse con ellos. Su historia se verá en Un hijo propio, documental dirigido por Maite Alberdi (El agente topo) que recién tuvo una función en el festival de cine de Berlín y ahora espera estreno vía Netflix.

Armando Espitia (Heli) fue el responsable de darle vida a Arturo, mientras que Ana Celeste (Dinastía Casillas) a Alejandra. “No recordaba la noticia”, cuenta Espitia. “Fuimos afortunados en trabajar con ellos (en el set), convivimos un poco y fue ir construyendo todo”.

Detrás del hurto

En la conversación, aclara Espitia, no quiso meterse en cosas personales y se dedicó a observar. Finalmente Alejandra en sus declaraciones hacía ver que su proceder fue de alguna manera el resultado de que Arturo quería ser padre por varios años. “Quería que salieran sus emociones. Al final el personaje dialoga todo el tiempo de las expectativas de ser masculino y ser hombre”, apunta Espitia.

En su momento la propia realizadora Alberdi dijo que el caso le llamó la atención por lo increíble que sonaba. “No podía creer que una mujer hubiera fingido su embarazo no una semana, sino meses, transformó su cuerpo y cuando comencé a dimensionar eso, fue la historia más extraordinaria que jamás hubiera escuchado. Si hubiera escrito una ficción, hubieran pensado que era algo insólito y no creíble”, comentó.