Caso de Belinda y Lupillo da giro

El proceso legal entre Belinda y Lupillo Rivera dio un giro durante su primera audiencia de ratificación.

Aunque se esperaba que la diligencia avanzara con normalidad y se definieran medidas de protección a favor de la cantante, un elemento aparentemente menor terminó por frenar el procedimiento.

No obstante, el aspecto que más llamó la atención surgió al revisar el expediente. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el equipo legal de Belinda habría señalado como demandado a Guadalupe Rivera Saavedra.

Sin embargo, la defensa de Lupillo Rivera entregó documentos oficiales que acreditan que el nombre legal del cantante es Guadalupe Saavedra Rivera. Esta diferencia tiene implicaciones jurídicas. Para efectos legales, la variación en el orden de los apellidos puede interpretarse como si se tratara de dos personas distintas.