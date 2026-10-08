Caso de Sasha será eje de la serie

La serie de Timbiriche no pretende ser un retrato fiel de la historia del grupo, pero sí abordará uno de los episodios más delicados de uno de integrantes, el abuso que Sasha Sokol denunció contra Luis de Llano.

Durante la presentación oficial, el productor Pablo Cruz dejó claro que la historia fue construida como una ficción, aunque reconoció que el caso ocupa un lugar central en la trama.

“En la serie no solo está reflejado, sino es la columna vertebral, porque es algo que acompaña todo el tiempo a los personajes”, dijo.

Cruz también explicó que han tomado medidas para reconocer que lo sucedido con Sokol es real y continúa vigente.

“Tenemos un cartón que ponemos al final de la serie, reconociendo que esto es algo que está sucediendo, que no podemos ignorar que esos abusos sucedieron”, agregó.

No es biográfica

Asimismo, insistió en que la producción es una ficción y no debe confundirse con una reconstrucción documental de la vida de sus integrantes.

“Tomamos toda esa información y nos inspiramos para escribir una ficción, no olvidemos que lo que estamos presentando es una ficción, es nuestra interpretación de lo que pasó”, señaló.

El elenco está conformado por Sol Wainer como Mariana, Sebastián Poza como Benny, Michelle Pellicer como Paulina, Luis de la Rosa como Erik, Jesusa Ochoa como Alix, Iker Sánchez como Diego y Macarena García como Sasha.

Osvaldo Benavides interpreta a Luis, mientras que Alberto Guerra da vida a Héctor Ferrel; ambos también participan como productores ejecutivos. “Siento que el trabajo que se hizo está bien logrado, estoy muy contento de estar en un proyecto que emana tanta luz, belleza y talento, y además haciéndole honor a una banda que es un ícono cultural de México”, declaró Benavides.

Timbiriche tendrá ocho capítulos. Los dos primeros estarán disponibles en Vix a partir del 9 de octubre, mientras que el primer episodio se transmitirá el 8 de octubre por Las Estrellas.

Miembros originales se hacen a un lado

Después de pasar su infancia y su adolescencia siendo parte de Timbiriche, se hicieron solistas y se han reencontrado como grupo en tres ocasiones: Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol tienen mucho que contar, pero la historia que saldrá en la plataforma Vix, de Televisa, no es precisamente la de ellos.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, dice el comunicado que emitieron los seis integrantes.

Aunque la producción ha dicho que se trata de una historia ficcionada, los Timbiriches hacen énfasis en que el hecho de recrear la historia del grupo es, al mismo tiempo, recrear la de ellos.

“Detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias, y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”, afirman.