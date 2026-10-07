Cassandra Sánchez estrena película

Cassandra Sánchez Navarro y Octavio Hinojosa encabezarán la comedia romántica Amor en segunda vista, una historia en donde los personajes aprenderán que no se debe descuidar a la pareja. La dirección del filme está en manos de Noé Santillán López y cuenta con la producción de Mineko Mori.

“Es una película romántica con comedia, escrita por un francés y la estamos llevando a México. Es hablar de relaciones, de cómo debemos apreciar a nuestras parejas antes de que sea demasiado tarde”, comentó. “Es cómo no dejar de agradecer y amar a los que están cerca de nosotros en el momento; después pueden pasar cosas, nunca sabes”.

Se trata de una producción entre Non Stop Estudios y Hola Films, junto con Particular Crowd en conjunto con Warner.

En las marquesinas

Cassandra es por ahora el rostro más cotizado del audiovisual mexicano; recién estuvo en películas como Hasta que amanezca y Mirreyes vs Godínez en Las Vegas, así como la serie Consuelo.

Este año filmó la secuela de Mesa de regalos y la comedia Amor y mente, esperando el lanzamiento, para octubre del filme Amarte.

“Siempre habíamos pensado en Cassandra, ella es tan fácil de querer en la pantalla, tiene esta magia que no todos tienen y el personaje era para ella. Entonces es difícil cuando ves un personaje y sabes para quien es en particular y pues los personajes que ha hecho son diferentes, entonces creo qu e es difícil que se cansen de ella”, refirió.

Amor en segunda vista cuenta en su elenco con Daniel Tovar, Ofelia Medina y Susana Zabaleta en una aparición especial.