Alicia lo tenía todo: un matrimonio de dos décadas, dos hijos y una vida económicamente resuelta. Pero la difusión de un video íntimo de su esposo, un poderoso magistrado, terminó con esa estabilidad y la hizo enfrentar la realidad.

Fernanda Castillo, quien interpreta a la protagonista de La ley de Alicia, se niega a contar esta historia desde la victimización. Para la actriz, Alicia no es simplemente una mujer traicionada, sino alguien que también debe enfrentarse a las decisiones que tomó durante su matrimonio. “A mí no me gusta verla como una víctima, por supuesto que ella no tiene la culpa de su infidelidad, pero hay muchas cosas alrededor de ella. Forma parte de este sistema y de un ‘statu quo’ que ellos han construido”, explica Castillo.

En la producción de Netflix, Alicia debe retomar su carrera como abogada después de años de estar alejada de los tribunales, mientras enfrenta el encarcelamiento de su esposo, el escrutinio público y los reclamos de sus hijos que no comprenden por qué su madre ya no puede dedicarles el mismo tiempo.

Nuevo reto

Para Castillo, la transformación del personaje no consiste solo en recuperar su independencia económica, sino en descubrir quién es ahora. “Ella es una mujer que decidió no ejercer su profesión, y todas las decisiones que tomó y que le parecía que eran las correctas, se rompieron. Entonces tiene que volverse a preguntar quién es y qué tiene para salir adelante ella y sus hijos”, detalla.

Para Juan Manuel Bernal, quien interpreta al esposo de Alicia, la historia lleva también a la reflexión sobre las estructuras sociales que históricamente han colocado sobre las mujeres las responsabilidades familiares. “Estamos en un sistema de patriarcado que viene de principios de la humanidad. Es interesante que una actriz como Fernanda plantee que su personaje no es víctima”, señala.

La primera temporada de La ley de Alicia está disponible en Netflix desde el 11 de noviembre y la segunda se estrenará a partir del 9 de diciembre.