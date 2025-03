Castro quiere terminar la secundaria

Nunca es tarde para nada, y eso lo sabe el cantante Cristian Castro, quien en una entrevista comentó que retomará sus estudios para terminar la secundaria, algo que quedó trunco una vez tuvo éxito en la música. “Estoy volviendo al colegio a terminar la secundaria. No hace mucho estoy tras las letras de la secundaria. La verdad es que me fui de gira y ya nunca volví, así que ahora estoy como diciendo ‘la verdad que me hizo falta’”, confesó el “Gallito Feliz” a América TV de Argentina.

Una mejor sensibilidad emocional y un desafío personal es lo que significa para el hijo de Verónica Castro este reencuentro con lo académico. “Me gusta mucho el reencuentro con el estudio, que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay, y ahora acá en Argentina”, añadió, demostrando cómo este paso tiene un impacto positivo en su bienestar.

Además de culminar ese pendiente que fue la secundaria, Castro se enfoca por completo en la música y en su pareja, Mariela Sánchez, quien juega un papel muy importante en su vida. “Yo pongo a mi pareja en primer lugar, mi novia es todo, mi pareja es todo. Es lo único que me importa, la verdad”, destacó con cariño el intérprete de “Azul”.

Otro tema que se tocó en la entrevista para Secretos verdaderos fue el de su paternidad, quien se mostró autocrítico en su papel como padre. Cristian reconoció que no se considera el mejor, pero expresó su deseo de lograrlo. “Quisiera serlo, eh. No presumo tanto como otros papás que son muy buenos padres, y mis compañeros de clase, por ejemplo, sí son muy buenos padres”, reflexionó el artista.

El cantante de “Yo quería” se mostró maduro en esta entrevista íntima, donde reconoció sus fortalezas y debilidades, lo que habla de que Cristian pasa por un momento de madurez. A través de sus palabras, Castro dejó claro que este nuevo capítulo es importante no solo en su carrera, sino también en su desarrollo como ser humano.