Catherine Siachoque y la maternidad

La actriz Catherine Siachoque, quien actualmente forma parte de la telenovela Amanecer, producida por Juan Osorio, comentó que tiene óvulos congelados y argumentó la posición que tiene hacia la maternidad.

La bogotana de 53 años dijo que, según las leyes de Estados Unidos, aún le quedan tres años para decidir sobre si usa o no sus óvulos. “Ahí están, congelados. Tengo hasta los 56, según la ley de Estados Unidos, pero no es algo en lo que he pensado”, dijo Siachoque, esposa de Miguel Varoni desde hace 29 años.

Catherine mencionó que la maternidad no ha sido su prioridad y considera que la felicidad la encuentra cada individuo en enfoques o aspectos distintos. “Cada persona busca la felicidad como la quiera. Hay quien la busca teniendo cinco hijos y otros viviendo con su pareja o cuidando a sus papás”, señala. “Un hijo no es el que une el matrimonio; al contrario. Por eso creo que estamos juntos, porque queremos”, agregó la actriz al portal TV y Novelas, quien en su rol actual interpreta a una veterinaria, que gusta de practicar la magia negra y la brujería, herramientas que usa para conquistar al galán, encarnado por Fernando Colunga.

Creyente

A su vez, dijo a la revista Hola!, su personaje le ha permitido tener algunas claridades en su vida. “Primero a tener conciencia de que esto existe y que hay mucha gente que lo practica, que sí pueden hacer amarres, hechizos, cosas buenas, pero cosas muy malas. Vivirlo de cerca, manipular una cantidad de elementos que están en el set”, señaló sobre las prácticas de su personaje Amapola, y de la consciencia que tiene de que es algo que algunas personas pueden practicar.

Ella, por su parte, es devota católica y nunca ha sentido curiosidad por ese tipo de asuntos.