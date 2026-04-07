Cauduro a través de obras nunca vistas

Una nueva ventana al arte de Rafael Cauduro se abre en la Galería Pablo Goebel Fine Arts, donde se exhiben obras nunca vistas del creador, quien falleció en 2022. Se trata de la muestra “Aquí está Cauduro” con 65 piezas, muchas de las que provienen directamente del estudio del creador y otras tantas son préstamos.

Destacan cuatro obras hechas con vidrio. “Hay una de una especie de vikingo, otra de un viejo craquelada a propósito, otra de un torso en la que se alcanza a ver el proceso, que es muy delicada por la alta temperatura con la que se funde el vidrio, que son más de mil 200 grados y él espolvoreaba pigmentos para hacer la imagen, un proceso hiperdelicado”, señala Pablo Goebel.

La selección abarca cinco décadas de producción artística, como su arte temprano de estilo cubista y futurista, dibujos preparatorios para el mural realizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, documentos que revelan la faceta de investigador de Cauduro, junto con el rigor conceptual y técnico detrás su trabajo. “Hay como ocho o nueve dibujos arquitectónicos donde él está buscando resolver la problemática de la profundidad de campo y lograr volumen de los crímenes capitales que están en la Suprema Corte”, dice Goebel.

Propósito

La exhibición propone que el público se acerque al artista, siguiendo las piezas como si se tratase del mapa de su pensamiento y de sus distintas etapas creativas, “evidenciando a un creador inquieto, volcado a la experimentación y a la innovación”. “Cauduro muchas veces firmaba ‘aquí estuvo Cauduro’, con faltas de ortografía. Era una forma traviesa de mostrar su presencia en obras monumentales que están en espacios públicos. Poner esto como título de la exposición es mostrar su presencia, aunque no sea física, porque su obra sigue vigente”, añade Danielle Goebel.

La muestra cierra con la obra que hacía Cauduro. La pintura, inconclusa está sobre un caballete, con la pintura y pinceles que usaba. “Es muy emotivo que este cuadro también en esta exposición”, concluye Pablo Goebel.