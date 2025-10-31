Causa de muerte de Alicia Bonet

La muerte de Alicia Bonet dejó un gran vacío dentro del cine nacional. La actriz, recordada por su icónico papel de Claudia en la cinta Hasta el viento tiene miedo falleció el pasado 26 de octubre por causas que hasta hoy eran desconocidas.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, Mauricio Bonet, hijo de la intérprete dio algunos detalles sobre los últimos momentos de su vida, incluyendo los problemas de salud que enfrentaba.

El también actor explicó que Bonet padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva) y tras presentar serias complicaciones perdió la vida. “Estuve con ella todo el tiempo, desde que enfermó. Me voy con la tranquilidad que hice todo lo que podía hacer por ella”, dijo.

Mauricio también agradeció las muestras de cariño que la familia ha recibido en estos momentos difíciles. “Fue realmente increíble ver tanta gente, fue una estrella muy importante del cine”, agregó.