Causa de muerte de Lauren Bennett

La muerte de Lauren Bennett, cantante británica que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en “Party Rock Anthem”, de LMFAO, vuelve a ser noticia. A cinco meses de su fallecimiento, una investigación forense en Reino Unido reveló la causa de su muerte y algunos de los problemas de salud que enfrentó durante los últimos meses de su vida.

La audiencia se llevó a cabo el viernes 30 de octubre en el Tribunal Forense de Kent y Medway, en Maidstone. Durante la investigación, la forense asistente Jyoti Gill determinó que la artista murió por suicidio. Bennett tenía 36 años y, de acuerdo con los testimonios presentados, había atravesado una crisis de salud mental desde enero de 2026.

La resolución también permitió conocer cómo fueron sus últimos momentos y qué ocurrió antes de que su familia comenzara a buscarla. La noticia ha generado interés entre quienes recuerdan a la intérprete por uno de los temas más populares de la música electrónica de principios de la década de 2010.

¿Qué pasó antes de su muerte?

De acuerdo con información publicada por The Independent, Lauren Bennett fue encontrada sin vida el 29 de mayo en una zona boscosa cercana a su casa, ubicada en Meopham, Kent. Durante la audiencia, su esposo, el bailarín Kenny Wormald, explicó que aquella mañana la cantante le comentó que saldría a caminar. Él permaneció en casa, pero comenzó a preocuparse cuando notó que ella no regresaba.

Después de intentar comunicarse con ella mediante llamadas y mensajes sin obtener respuesta, Wormald decidió salir a buscarla junto con Richard Bennett, padre de la artista. Ambos utilizaron la función Find My iPhone para localizar el teléfono de Lauren y consiguieron llegar hasta el sitio donde finalmente la encontraron.

El esposo de la cantante también declaró que solían hablar abiertamente sobre sus problemas y asuntos personales, por lo que no había identificado señales de que ella estuviera planeando quitarse la vida. Durante la investigación también se informó sobre el hallazgo de varias notas de despedida en su domicilio, según reportó la BBC.