Causa de muerte de Victoria Jones

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por “efectos tóxicos de la cocaína” y su fallecimiento fue clasificado como “accidente”, según un informe de la Oficina del Médico Forense de San Francisco.

La joven, de 34 años, fue hallada sin vida el pasado 1 de enero en una habitación del Fairmont Hotel de San Francisco, después de que los servicios de emergencia acudieran a una llamada de auxilio detalló el informe oficial. Al llegar, los médicos de urgencias hicieron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar. La familia difundió un comunicado en el que agradeció “las amables palabras, pensamientos y oraciones”, al tiempo que solicitó respeto a su privacidad.

Victoria Jones había sido arrestada al menos en dos ocasiones, una de ellas por posesión de drogas. La fallecida siguió brevemente la carrera de su padre y participó en pequeños papeles en varias producciones cinematográficas, entre estas Men in Black II (2002) y Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005).